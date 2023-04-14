В Пулково внедрили мобильные кассы для российских авиакомпаний

В Пулково запустили мобильные онлайн-кассы для оплаты услуг. Так аэропорт планирует сократить время на обслуживание пассажиров в общем терминале, рассказали 14 апреля в пресс-службе Пулково.

«К сервису уже подключились более половины российских авиаперевозчиков, выполняющих рейсы на внутренних направлениях. Благодаря интеграции с системами бронирования авиакомпаний, пассажиры могут приобрести услугу менее чем за 15 секунд непосредственно на стойке регистрации и существенно сэкономить время»,— отмечает управляющий аэропортом и директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

Пассажиры смогут оплатить багаж и дополнительные услуги с помощью сервиса. Планируется, что цифровая трансформация транспорта сократит время обслуживания пассажира. Недавно в Пулково также запустили сервис «Мобильные посадочные». С ним пассажиры внутренних рейсов могут не печатать посадочные талоны, а показать их на экране устройства с приложения.

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