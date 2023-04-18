Колокольцев: Россия выступает категорически против легализации легких наркотиков

Россия не приемлет легализацию легких наркотиков, проводимую в ряде стран Запада, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Он поднял эту тему на 27-м заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, прошедшей в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Легализация легких наркотиков, которую мы видим в целом ряде западных стран, фактически пропагандирует их потребление среди подрастающего поколения. Россия категорически не приемлет подобный подход. Мы продолжим отстаивать свою позицию на всех международных площадках»,— пообещал министр.

По словам господина Колокольцева, в результате совместной работы Москвы и Минска привлекли к ответственности участников криминальных структур, распространявших синтетические наркотики на территории Союзного государства в интернете. «Порядка 3 тыс. наркопреступлений выявлено в приграничных с Белоруссией регионах России. Установлено свыше 1 тыс. лиц, причастных к их совершению, изъято около 900 кг запрещенных веществ»,— уточнили в МВД.

Марихуана легализована в нескольких штатах США, в Канаде, Уругвае, на Мальте и в некоторых других странах. В марте стало известно, что ее в тестовом режиме легализуют в Цюрихе. План такого эксперимента разрабатывался уже несколько лет и недавно получил одобрение Министерства здравоохранения Швейцарии.

Лаура Кеффер