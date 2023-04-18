В Петербурге начался финальный этап реконструкции северного участка КАД

В Петербурге 17 апреля закрыли движение по внешнему кольцу КАД от ЗСД до Приморского шоссе. На участке стартовал финальный этап реконструкции, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет об участке протяженностью 11 км, его в рамках реконструкции планируется расширить до шести полос. Завершить работы планируется 31 августа 2026 года. В настоящее время движение осуществляется только по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждом направлении.

При этом на участке будет расширено земполотно и переустроены конструктивные слои дорожной одежды. Ширина проезжей части составит 22,5 м, а ширина разделительной полосы — 5 м.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что на северном участке КАД Петербурга перекроют движение транспорта по внешнему кольцу на полгода.

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