Возбуждено уголовное дело об убийстве срочником сослуживца в Курской области

Военное следственное управление СКР по Западному военному округу расследует уголовное дело об убийстве срочником сослуживца в Курской области в начале апреля. Об этом РБК сообщили в управлении.

Раскрывать подробности там не стали, сославшись на тайну следствия. Не называется и статья УК, по которой возбуждено уголовное дело. Ранее в Telegram-каналах появлялась информация о том, что в первых числах апреля в одном из сел Суджанского района Курской области 20-летний срочник из Татарстана случайно выстрелил из автомата в сослуживца — 18-летнего ефрейтора из Кабардино-Балкарии.

Какие неосторожные убийства военнослужащих происходили с начала спецоперации в Белгородской и Курской областях — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин