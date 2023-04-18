Неатомную подлодку «Санкт-Петербург» спишут из-за затратной модернизации

Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на два источника.

В качестве причины списания называют слишком затратную модернизацию – на эту сумму можно построить новую подлодку. ТАСС отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации, однако один из источников утверждает, что «решение на этот счет принято».

Подлодка «Санкт-Петербург» в настоящее время находится в Кронштадте в ожидании ремонта. Она была заложена в 2005 году, опытная эксплуатация началась в мае 2010-го. Вошла в боевой состав Северного флота в 2021 году. Две подлодки проекта 677 были законтрактованы в 2019 году.

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