Смольный планирует купить катер за 100 миллионов рублей

Власти Петербурга планирует приобрести моторное судно для плавания по рекам и каналам и патрулирования их акватории и вод Финского залива. Стоимость катера составит до 100 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Согласно техзаданию Смольного, размер судна составит от 14,4 до 15,4 м в длину и от 3,9 до 4,3 м в ширину. Отмечено, что вместимость катера должна насчитывать 12 человек, среди которых два члена экипажа и 10 пассажиров. В задании также указана необходимая скорость судна на тихой глубокой воде — не менее 25 узлов. При этом оно должно содержать носовую и кормовую каюту, рубку и открытую смотровую площадку с тентом в кормовой части.

Среди требований к судну указаны диваны с покрытием из экокожи и с подъемным столом, трансформирующиеся в спальные места, встроенный шкаф для хранения документов, корпусная и мягкая мебель, двухместный диван на смотровой площадке, а также оборудованная плитой, чайником, холодильником и микроволновкой кухня.

Как выяснила «Фонтанка» в Агентстве внешнего транспорта, которое занималось разработкой требований к проекту, это судно необходимо с целью патрулирования акватории. «Поэтому для надлежащего исполнения возложенных полномочий требуется судно с хорошей мореходностью для плавания в прибрежных морских водах, а также большой вместимостью, так как в рамках мероприятий Межведомственной транспортной комиссии помимо представителей АВТ и Комитета, участвуют сотрудники МЧС (ГИМС), транспортной прокуратуры, УГМРН и полиции»,— рассказали в Агентстве.

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