В Сочи и Симферополе запустили продажи автомобилей «Москвич»

В Сочи и Симферополе начали продавать автомобили «Москвич». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, теперь купить отечественный автомобиль можно в 25 городах страны. В компании продолжают работать над развитием дилерской сети. Официальным дилером в Сочи стал «Ключавто». В крымской столице купить машины можно в дилерском центре «Автодель».

Ранее заммэра отмечал, что правительство Москвы будет помогать заводу развиваться. За март компания выполнила утвержденный советом директоров план и продала более 500 автомобилей. За 2023 год компания рассчитывает выпустить почти 50 тыс. машин.

В середине февраля стало известно, что компания отгрузила первую партию автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» в дилерские центры Краснодара. Об открытии дилерских центров в Сочи и Симферополе завод сообщил в середине марта 2023 года.

Татьяна Ручкина

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