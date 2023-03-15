«Москвич» откроет дилерские центры в Сочи и Симферополе

Завод «Москвич» планирует продавать автомобили в Сочи и Симферополе. Для этого в городах откроют дилерские центры. Еще один дополнительный центр появится в Москве, сообщил гендиректор Московского автомобильного завода Дмитрий Пронин в эфире телеканала «Россия-24».

«Явно видим интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов. Сегодня, проведя конференцию, мы фактически даем старт по всей России»,— отметил Дмитрий Пронин.

О планах по открытию дилерских центров компания сообщила в октябре 2022 года. На данный момент уже открыты 52 дилерских центра в 23 городах. В середине февраля 2023 года в дилерские центры Краснодара отгрузили первую партию автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е».

Татьяна Ручкина

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