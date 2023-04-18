Петербуржцы начали активнее учить восточные языки для релокации

У петербуржцев по сравнению с прошлым годом вырос спрос на языки тех стран, куда чаще всего уезжают россияне на релокацию. Преподаватели турецкого стали популярнее на 48%, сербского – на 38%, а иврита – на 27%. Грузинский и армянский языки положительной динамики не демонстрируют, пишет 18 апреля «Деловой Петербург».

По данным онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», петербуржцы в 2023 году чаще ищут репетиторов по более привычным языкам – по английскому, русскому, немецкому, испанскому и французскому языкам. В то же время спрос на экспертов по китайскому вырос на 27% год к году.

В «Авито Услуги» отмечают, что петербуржцы начали искать репетиторов в этом году на 57% активнее. При этом в сервисе также видят рост интереса к восточным языкам. Несмотря на тенденции на восток, самым востребованным все еще остается английский.

«Второе резкое увеличение спроса случилось с началом СВО и последующей мобилизацией. На данный момент я вижу большой спрос на помощь в подготовке к собеседованиям. Особенно среди тех, кто работал в России в международных компаниях, которые ушли из РФ. При этом соискатели получают предложения не только из тех стран, где английский язык основной (например, Великобритания или США), но и из Европы (Германия, Австрия и др.). Также, несмотря на то что международные экзамены, такие как IELTS, больше нельзя сдать в РФ, многие ищут возможность переезда через поступление в вузы. Поэтому сейчас есть высокий спрос на подготовку к таким экзаменам»,— рассказала преподаватель английского языка и блогер Юлия Балагурова.

В начале апреля ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел конференцию «Второе гражданство и вид на жительство: обзор лучших программ 2023 года», посвященную ключевым рынкам зарубежной недвижимости и возможностям получения гражданства или статуса постоянного места жительства за инвестиции. Официальные программы для россиян в этом году стремительно сокращаются, но варианты все же есть, уверены эксперты. А некоторые могут еще успеть запрыгнуть в последний вагон карибских паспортных программ.

Подробнее – в материале «Паспорта с привилегиями за счет недвижимости».

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