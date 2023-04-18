Южнокорейская поп-группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube

Канал южнокорейской поп-группы Blackpink стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных групп, благодаря чему она вошла в книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на управляющую компанию группы YG Entertainment.

По состоянию на 10 апреля число просмотров роликов на канале группы превысило 30 млрд. По этому показателю Blackpink обошли певца Джастина Бибера. Число подписчиков канала группы превышает 86,9 млн человек.

Blackpink была сформирована в 2016 году, YouTube-канал группы завели в июне того же года. Коллектив состоит из четырех человек: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Они попадали в Книгу рекордов Гиннесса в общей сложности 21 раз — в частности, как самая популярная женская группа на Spotify, а также как первая женская K-pop группа, занявшая первое место в чартах самых популярных альбомов в Великобритании и США.

Лаура Кеффер