Производитель нижнего белья ручной работы из Эстонии открыл магазин в Петербурге

Производитель нижнего белья из Эстонии BonBon Lingerie вышел на рынок Санкт-Петербурга. Первый магазин бренда ручной работы открылся в ТК «Невский центр», сообщили в пресс-службе комплекса.

В ассортименте также будут представлены одежда для дома и аксессуары. BonBon Lingerie ранее продавался в России только онлайн. Коллекции бренда отшивают в Таллине. BonBon Lingerie представлен в Италии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.

В беседе с «РБК-Петербург» эксклюзивный представитель бренда и владелец магазина Кирилл Тесленко рассказал, что средний чек в рознице составит 7 тыс. руб. По его словам, это «более чем гуманная цена для такого качества продукции». В ближайшее время магазин эстонской марки также откроется в ТРЦ «Охта Молл».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская Melon Fashion Group откроет 50 магазинов нового бренда Idol.

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