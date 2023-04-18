Мэр Екатеринбурга поручил привести в порядок бункеры и бомбоубежища

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил привести в порядок объекты гражданской обороны и поддерживать их в состоянии постоянной готовности к использованию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Власти ежегодно до 20 января будут должны определять общую потребность города в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны, а также в приспосабливаемых под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленных помещения

Руководители муниципальных организаций должны не только поддерживать бункеры и бомбоубежища в состоянии готовности, но и создавать объекты гражданской обороны, в том числе за счет реконструируемых и вновь строящихся зданий.

Напомним, в феврале в администрации Екатеринбурга заявили, что в городе пришли в негодность 95% объектов гражданской обороны, построенных еще в СССР. Чтобы провести новый расчет укрытия для 100% населения города-миллионика потребуется полгода. Информацию об адресах бомбоубежищ жители смогут получить с помощью специальных листовок, а также обратившись в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

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