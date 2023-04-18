На капремонт многоэтажек Краснодара выделили 2,5 млрд рублей

В Краснодаре за 2023 год планируют выполнить в многоквартирных домах 532 вида работ, в том числе заменить 88 лифтов в 27 многоэтажках. На эти цели из Фонда капремонта выделено около 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Из плана 2023 года в Краснодаре уже провели капремонт 98 домов. В них выполнили 119 видов работ, в том числе отремонтировали 87 крыш, 20 фасадов и 12 внутридомовых инженерных систем. Сейчас по 140 адресам выполняют еще 164 вида работ. Подрядчики приводят в порядок 53 крыши, 54 фасада, 31 внутридомовую инженерную систему и меняют 84 лифта в 26 домах.

В прошлом году в столице Кубани работы провели в 220 многоквартирных домах. Капремонт проходит по краевой программе, которая действует с 2013 года. Она разделена на трехлетние периоды и рассчитана до 2043 года.

Всего на Кубани из плана на 2023 год уже отремонтировали 224 многоквартирных дома. В большинстве из них выполнили сразу несколько видов работ.

Татьяна Ручкина

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