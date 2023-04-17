По плану 2023 года на Кубани отремонтировали 224 многоквартирных дома

Из плана на 2023 год в Краснодарском крае уже отремонтировали 224 многоквартирных дома. В большинстве из них выполнили сразу несколько видов работ, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, темпы реализации программы почти в четыре раза выше аналогичного периода прошлого года. Всего уже отремонтировали 201 крышу, 58 фасадов и 89 внутридомовых инженерных систем.

«Отремонтированы уже 224 дома, 392 сейчас в работе. В большинстве из них обновляют крыши, в 115 — фасады, в 67 — лифтовое оборудование. Также ремонтируют внутридомовые инженерные системы. Всего в этом году планируется привести в порядок больше одной тысячи домов»,— сказал Андрей Прошунин.

Краткосрочный план полностью выполнили уже в девяти муниципалитетах. Параллельно с проведением ремонта Фонд капитального ремонта готовит списки домов для работ на 2024 год. Сейчас направляются предложения собственникам квартир, которые они должны рассмотреть в течение трех месяцев. После этого муниципалитеты составят окончательный список объектов, которые будут отремонтированы в следующем году.

Татьяна Ручкина

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