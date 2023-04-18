Соглашение о строительстве шумозащитных экранов рядом с железной дорогой подписали в Ижевске

Соглашение о строительстве шумозащитных экранов на улице Дружба в Ижевске подписали глава Удмуртии Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. Данная мера позволит сократить уровень шума для ижевчан, проживающих поблизости с железной дорогой, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Начать строительство шумозащитных экранов планируется в 2024 году. Подписанное соглашение касается строительства шумозащитных экранов с предоставлением субсидии в размере 50% на строительно-монтажные работы. «Это оптимальное и выгодное решение для уменьшения шума. Проект улучшит ситуацию как для наших пассажиров, так и для жителей Ижевска»,— отметил господин Дорофеевский.

Глава Удмуртии отметил, что благодаря Российским железным дорогам в республике места работы имеют 3,5 тыс. человек. При этом предприятие является крупным налогоплательщиком. Только за прошлый год в бюджет региона поступило более 771 млн руб. налоговых отчислений.

Напомним, о строительстве шумозащитных экранов стало известно в декабре 2022 года. Российские железные дороги выполняют работы и предусматривают в инвестиционной программе средства, необходимые для обеспечения строительства.