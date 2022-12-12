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Шумозащитные экраны могут появиться на улице Дружбы в Ижевске

В столице Удмуртии планируется построить шумозащитные экраны вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры на ул. Дружбы. Согласно проекту документа, подписанному и.о. председателя правительства республики Константина Сунцова, соглашение заключается между правительством региона и ОАО «Российские железные дороги».

Так, «РЖД» возместят 50% затрат на выполнение работ по строительству и вводу объекта в эксплуатацию из бюджета республики. Российские железные дороги со своей стороны выполняют работы и предусматривают в инвестиционной программе средства, необходимые для обеспечения строительства. При этом строительно-монтажные работы будут осуществляться после приобретения OAO «РЖД» у администрации Ижевск прошедшей государственную экспертизу проектной документации на объект.

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