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Суд вернул курганскому мясокомбинату «Стандарт» право на спорный товарный знак

Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам вернула ООО «Курганский мясокомбинат „Стандарт“» право на использование товарного знака «Семейный запас». Соответствующее решение было принято на прошлой неделе, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Уральской агропромышленной группы, куда входит курганское предприятие.

В августе прошлого года АО «Главпродукт-патент» направил иск с требованием признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальным правам, которым компании было отказано в отмене правовой охраны товарного знака «Семейный запас» курганского мясокомбината. Суд первой инстанции встал на сторону истца и удовлетворил его требования в полном объеме, посчитав, что знак «Семейный запас» сход до степени смешения с товарным знаком «Главпродукта» «Семейный бюджет». Это решение обжаловало ООО «Уральская агропромышленная группа». В результате 12 апреля кассация отменила определение и приняла новый судебный акт.

«Суд пришел к выводу, что товарные знаки „Семейный запас“ и „Семейный бюджет“ не являются сходными в целом ввиду различного звучания и написания доминирующих словесных элементов „запас“ и „бюджет“, различного смыслового значения, а также имеющихся отличий в графическом исполнении»,– сообщает Уральская агропромышленная группа. В связи с этим в компании считают, что притязание «Главпродукта» на спорный товарный знак необоснованно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее дочерняя компания «Главпродукта» – АО «Орелпродукт» пожаловалась в ФАС России на Курганский мясокомбинат «Стандарт» из-за использования этикетки с обозначением «Семейный запас» из-за схожести с товарным знаком «Семейный бюджет». Федеральная антимонопольная служба проводит проверку курганского предприятия на предмет недобросовестной конкуренции.

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