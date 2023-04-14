ФАС завела дело на курганский мясокомбинат «Стандарт» из-за этикетки

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Курганский мясокомбинат „Стандарт“». Предприятие подозревают в недобросовестной конкуренции из-за этикетки, похожей на упаковку конкурента, сообщает ведомство.

На «Стандарт» в ФАС пожаловалось АО «Орелпродукт» (входит в группу компаний «Главпродукт»). Во время проверки антимонопольная служба установила, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината имеет признаки сходства с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года выпускает «Орелпродукт». Таким образом, зауральское предприятие может получать преимущества за счет использования сложившейся на рынке репутации конкурента.

ФАС России оценит действия мясокомбината на предмет недобросовестной конкуренции в форме смешения с деятельностью группы компаний «Главпродукт». Если нарушение подтвердится, предприятие получит от антимонопольной службы предписание о его устранении, а также административный штраф.