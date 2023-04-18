«Аэрофлот» запустит ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля начнет ежедневно выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталью (Турция), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Время в пути – 5 часов 25 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Стоимость билетов – от 31,7 тыс. руб.

Рейсы в Анталью станут для «Аэрофлота» третьим международным направлением полетов из Екатеринбурга в летнем расписании. Ранее перевозчик начал летать в Стамбул и Ереван.

Напомним, Анталья останется самым популярным зарубежным направлением из Кольцово. В этот турецкий город планируют летать семь авиакомпаний, количество рейсов в пиковые периоды будет доходить до 5 в сутки.

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