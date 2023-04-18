Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7240 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770. 3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255. 4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5240. 5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 4950. 6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4380. 7 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3865. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3525. 9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450. 10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3245. 11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2900. 12 (11). Фрэнсис Тиафо (США) — 2870. 13 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2735. 14 (15). Рафаэль Надаль (Испания) — 2715. 15 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 2660. 16 (16). Александр Зверев (Германия) — 2140. 17 (17). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2095. 18 (18). Томми Пол (США) — 2070. 19 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 2050. 20 (21). Лоренцо Музетти (Италия) —1930… 98 (107). Александр Шевченко (Россия) — 610.
В скобках — позиция теннисиста в предыдущей версии рейтинга.