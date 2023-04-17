Мэрия: в Казани планируется проведение парада в День Победы

В Казани, не смотря на специальную военную операцию РФ на Украине, планируют торжественное прохождение войск Казанского гарнизона по случаю Дня победы 9 мая.

«В настоящее время парад готовится»,— сказал «Ъ-Казань» руководитель пресс-службы мэрии Владимир Казанцев.

На прошлой неделе ряд приграничных с Украиной регионов заявили об отмене парадов 9 мая. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мероприятие решено не проводить, «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что после совещания «с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность региона», было принято решение не проводить военный парад: «Безопасность земляков является приоритетом». А глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове отменен не только военный парад в честь 9 Мая, но также шествие «Бессмертного полка» и даже праздничные демонстрации на 1 Мая.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"