Прокуратура организовала проверку из-за лопнувшей трубы котельной в станице Ленинградской

Сотрудники прокуратуры Ленинградского района организовали проверку после обнаружения трещины в сварном шве дымоходной трубы котельной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Ленинградского района Юрий Шулико Фото: Глава Ленинградского района Юрий Шулико

«Прокуратурой района с привлечением специалистов организована проверка причин возникновения повреждения трубы, в том числе будет дана оценка действиям лиц, ответственных за ее содержание»,— говорится в сообщении.

В воскресенье, 17 апреля, на сварочном шве 44-метровой трубы котельной в станице Ленинградской (ул. Жлобы, 47А) обнаружили трещину. Из-за угрозы обрушения конструкции жителей пятиэтажного дома, который находится в 50 метрах от котельной, эвакуировали.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram