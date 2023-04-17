Жителей пятиэтажного дома эвакуировали из-за лопнувшей трубы котельной в станице Ленинградской

В станице Ленинградской Краснодарского края жителей пятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы обрушения деформированной трубы котельной. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Ленинградского района Юрий Шулико Фото: Глава Ленинградского района Юрий Шулико

«В пункт временного размещения разместили восемь семей — это более 20 человек. Всего в доме живут 237 человек, из них 44 — дети»,— говорится в сообщении.

По словам главы Ленинградского района Юрия Шулико, специалисты провели сварочные работы на высоте.

«Это поможет временно укрепить конструкцию. В дальнейшем трубу демонтируем. Для этого вызвали многотонную специализированную технику»,— сообщил Юрий Шулико в своем Telegram-канале.

Днем 17 апреля на сварочном шве трубы котельной (ул. Жлобы, 47А) была обнаружена трещина. Высота конструкции — 44 метра. Причины ЧП пока неизвестны.

Тат Гаспарян

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