Smart показал купе-кроссовер #3

Компания Smart представила новую модель — купе-кроссовер #3, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Фото: Smart smart #3

Фото: Smart

Новинка представляет собой модификацию первого в истории бренда кроссовера smart #1 с новым более спортивным кузовом, особым декором экстерьера и интерьера. По уровню оснащения и доступным опциям smart №3 аналогичен исходной модели.

Базовая версия получила 272-сильный электромотор, установленный на задней оси, а исполнение Brabus оснащается 428-сильной двухмоторной силовой установкой. На рынок электромобиль выйдет до конца текущего года — первым модель получит Китай.

Премьера европейской версии smart #3, которая поступит в продажу в 2024 году, состоится осенью 2023 года на автосалоне во Франкфурте. Напомним, базовый smart #1 был представлен в апреле 2022 года.

Максим Вершинин

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