BMW представила 660-сильный электромобиль i7 M70

Компания BMW представила новую модификацию премиального электрического седана i7 — флагманское исполнение M70.

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Полноприводный электромобиль получил два электромотора — 258-сильный на передней оси и 489-сильный на задней — суммарной мощностью 660 л.с. в режиме M Sport Boost. По умолчанию пиковая отдача составляет 578 л.с. Батарея на 101,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 560 км.

Особенностью версии i7 M70 стала пневмоподвеска со спортивными настройками, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также дополнительные усилители кузова. Седан получил спортивный аэродинамический обвес и 21-дюймовые колеса.

Продажи нового BMW i7 M70 в Европе начнутся во второй половине 2023 года. Стоимость электромобиля не названа. Напомним, стандартный BMW i7 был представлен весной 2022 года.

Максим Вершинин

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