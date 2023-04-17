Продажи французского Playboy взлетели из-за обложки с госсекретарем

Продажи апрельского выпуска французского журнала Playboy резко взлетели. Для обложки снялась госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. На фото она стоит в белом платье на фоне французского флага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марлен Шьяппа на обложке французского Playboy

Фото: @playboyfrance Марлен Шьяппа на обложке французского Playboy

Фото: @playboyfrance

Как сообщает France Info со ссылкой на главного редактора французской версии журнала Жан-Кристофа Флорентина, 6 апреля, в день выхода нового выпуска, были распроданы почти 100 тыс. экземпляров. В связи с этим 20 апреля в продажу поступят 60 тыс. дополнительных выпусков. При этом, как отмечает France Info, как правило, Playboy ежемесячно продает чуть более 30 тыс. экземпляров.

Марлен Шьяппа также дала интервью Playboy, посвященное свободе женщин. Премьер-министр Франции Элизабет Борн вслед за выходом журнала заявила, что подобные съемки и интервью неуместны в текущих обстоятельствах. Во Франции несколько недель не утихают протесты, вызванные пенсионной реформой.

О протестах — в материале «Ъ» «Французские "мудрецы" не мудрствовали лукаво».

Лусине Баласян