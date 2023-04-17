Спрос кондиционерами надуло

Турецкие и узбекские вместо японских: на российском рынке кондиционеров изменилась география поставок. Тем временем спрос на климатическую технику с приходом тепла стал расти, рассказали “Ъ FM” представители крупных ритейлеров. По их данным, цены на охлаждающие воздух приборы стартуют от 14 тыс. руб. При этом понемногу дорожает их обслуживание. Стоит ли спешить с покупкой кондиционеров? И как к новому сезону изменился их ассортимент? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Московское потепление пробудило не только природу, но и покупателей климатической техники. Например, на Wildberries за первые две недели апреля жители столичного региона заказали в три раза больше кондиционеров и вентиляторов, чем в прошлом году. Правда, на маркетплейсе самыми востребованными оказались портативные аппараты, которые удобно ставить на рабочий стол в офисе. А что с привычными домашними моноблоками и сплит-системами?

Продакт-менеджер направления «Климатическая техника» интернет-магазина Xcom-shop Александр Крашенинников рассказал “Ъ FM”, что ассортимент по сравнению с прошлым годом изменился, из-за чего некоторые позиции ощутимо подорожали. В первую очередь на рынке стало меньше японской техники, говорит он: «Mitsubishi Electric, например, нет и больше не будет. Есть марки, которые удалось завезти. Это Hitachi, частично Panasonic и Daikin. Они пока есть — их можно купить. Цена начинается от 60 тыс. руб. Модели китайского производства стартуют от 15 тыс. руб.»

В прошлом году на фоне боевых действий на Украине многие зарубежные компании, в том числе производители кондиционеров, приостановили поставки в Россию. В частности, на такой шаг пошли LG и Samsung. Тем не менее корейские бренды еще в наличии. Кстати, на прошлой неделе по сравнению с предыдущей продажи подобной техники в целом выросли на 20%, сообщил представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

В лидерах оказались шведские кондиционеры Electrolux, а также китайские Haier, Rapid и Subtropic. Плюс есть новинки из других стран, а цены мало чем отличаются от уровня 2022-го, отметил он: «Появляются новые производители. Например, мы начали продавать кондиционеры от турецкого Grundig, китайского Hisense и узбекского Artel. Мы располагаем необходимыми для удовлетворения спроса товарными запасами. Цены сейчас на уровне прошлого года, и для покупателей уже действуют скидки и специальные предложения».

Кондиционеры, как и другая бытовая техника и электроника, в прошлом году попали в список параллельного импорта. Такой механизм поставок оказался сложнее прямых, однако говорить о дефиците не приходится. Да и все-таки это сезонный товар, который проще накопить и сохранить на складе в достаточном количестве. Так считает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов:

«Многие граждане планируют, например, на лето ремонты и заблаговременно приобретают вот такую климатическую технику. Поэтому не исключаю, что из-за низкого спроса на такие устройства в прошлом году складские запасы могли сохраниться, а зимой кондиционеры не особо активно продавались».

Но если растет спрос на сами кондиционеры, то что с сервисом? В одной из столичных компаний по обслуживанию такой техники предупредили, что услуги для обычного бытового настенного устройства стоят одинаково вне зависимости от производителя, однако цены тоже пошли вверх:

«3,5 тыс. руб. стоит чистка и внутреннего, и наружного блока, плюс антибактериальная обработка, диагностика и работа по заправке. Отдельно оплачивается только фреон по необходимости. Сезон только начался, но буквально неделю назад стоимость была 3 тыс. руб.

Думаю, ближе к лету будем поднимать, поскольку загруженность бешеная. Цена может доходить до 5 тыс. руб.»

По словам собеседников “Ъ FM”, покупатели чаще всего берут кондиционеры стоимостью 20-30 тыс. руб. Тем временем в Москве центр «Фобос» на эту неделю прогнозирует солнечную и сухую погоду. Температура после полудня будет доходить до +15…+18 градусов. А вместе с воздухом, судя по всему, продолжит разогреваться и спрос на климатическую технику.

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