Липецкие власти рассказали о ложных претензиях военнослужащих к командованию 387 полка

Правительство Липецкой области со ссылкой на сообщество «Новости Рязани» в «ВКонтакте» заявило о ложном характере претензий, которые были распространены военнослужащими 387 полка (сформирован в основном из мобилизованных Рязанской, Тульской и Липецкой областей). Видеозапись с заявлениями пяти бойцов, на которой они «жалуются на своих командиров, рассказывают о пропавшей технике», ранее распространялась в интернете.

«Сообщество опубликовало новое видео из 387 полка, где на прошлой неделе военнослужащие записали ролик с жалобой на руководство подразделения и на то, что бойцам не поступает гуманитарка.

На этом видео младший сержант Веретенников (уже без маски) признался, что тот ролик записывался под давлением командира роты Шамсиева, который угрожал сержанту физической расправой.

Со слов Веретенникова, тот ролик был записан из-за личной неприязни Шамсиева к командованию боевого подразделения. Сказанное ранее младший сержант назвал "ложными данными" и подтвердил свою готовность опровергнуть все, что было на предыдущем видео»,— следует из сообщения липецкого облправительства.

Липецкие и рязанские власти намерены разобраться в ситуации. Принято решение «провести беседы со всеми участниками этого конфликта», сообщили в облправительстве.

Подробнее о видео с жалобами на командование 387 полка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин