Липецкие и рязанские власти разбираются с жалобами пяти бойцов 387 полка на командиров

Представители правительств нескольких регионов РФ намерены «совместно разобраться» в жалобах пяти бойцов 387 полка, сформированного для решения задач спецоперации из мобилизованных Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей. Об этом сообщили в правительстве Липецкой области в ответ на распространяемое в интернете видео, в котором пятеро военнослужащих «жалуются на своих командиров, рассказывают о пропавшей технике». «Предварительно выяснили, что эту позицию остальные военнослужащие полка не разделяют»,- отметили чиновники.

В правительстве Липецкой области напомнили, что неоднократно передавали гуманитарную помощь, общались с командованием полка и «ни разу не слышали жалоб». Однако представители Рязанской и Липецкой областей «договорились совместно разобраться в ситуации», для этого «будут проведены встречи со всеми сторонами конфликта на месте».

От Липецкой области, по данным властей, в 387-й полк ранее доставлялись три автомобиля, спецсредства на 7 млн руб., дополнительный груз на 4 млн руб. «Очередная поездка планировалась на следующей неделе. Средства на покупку генераторов, о которых просили ребята, собирали неравнодушные липчане в штабе ''Своих не бросаем'' и работники прокуратуры»,- добавили в липецком правительстве.

Мэр Липецка Евгения Уваркина 16 марта писала в своем телеграм-канале, что вместе с волонтерами посетили Херсонскую область, где размещается «один из полков, в котором служат много липецких ребят»: «Ранее мы встречались с ними в Рязани, где они проходили боевое слаживание. В этот раз привезли необходимое на передовой: генераторы, бензопилы, антидроновые ружья, прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры и, конечно, личные посылки и гостинцы, собранные неравнодушными жителями». 24 марта полк посещала первый вице-губернатор Рязанской области Анна Рослякова. Она также передала бойцам гуманитарную помощь, в том числе маскировочные сети.

Владимир Зоркий