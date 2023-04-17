Жители поселков Ковернинского района протестуют против закрытия отделений почты

Против закрытия отделений ПАО «Почта России» выступили жители двух поселков Ковернинского района Нижегородской области. Они пожаловались в нижегородский филиал Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В селе Белбаж проживают 500 человек, отделение почты там не работает с февраля 2023 года. Обращение с просьбой помочь отстоять отделение почты прислали в ОНФ и жители поселка Ветлужский-2 с населением 2 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», за последние три года в Нижегородской области закрылось 240 отделений почты. Местные жители жалуются, что вынуждены ездить за десятки километров, чтобы оплатить ЖКУ и отправить посылки. В «Почте России» закрытие отделений объяснили нехваткой кадров.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Почтальон дважды не звонит».

Анастасия Еремина