Сихарулидзе назначен и. о. президента Федерации фигурного катания России

Олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе назначен исполняющим обязанности (и. о.) президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Соответствующее решение приняли члены исполкома ФФККР. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, сложил с себя эти обязанности добровольно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Сихарулидзе (слева) и Александр Коган во время заседания

Фото: ФФККР Антон Сихарулидзе (слева) и Александр Коган во время заседания

Фото: ФФККР

Кандидатура господина Сихарулидзе была единогласно поддержана всеми членами исполкома. «Мне это интересно и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчетно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы»,— прокомментировал он свое назначение.

Президент ФФККР Александр Горшков умер в возрасте 76 лет 17 ноября 2022 года. Он возглавлял ФФККР с 2010 года. Президент федерации избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года.

«Александр Георгиевич Горшков, светлая ему память, очень правильно, с нашей точки зрения, руководил федерацией, он всегда находил баланс в интересах разных сторон»,— сообщил ТАСС и. о. главы ФФККР, отметив, что для него будет важно позаботиться о том, как помочь подготовке спортсменов. «Каждая группа тренеров преследует свои интересы. Здесь нужно разумно видеть баланс»,— отметил Антон Сихарулидзе. Он также заявил, что ФФККР настроена на дальнейший диалог с Международным союзом конькобежцев (ISU) и намерена добиваться возвращения россиян на международную арену. ISU в середине 2022 года продлил запрет на участие россиян в соревнованиях.

Антон Сихарулидзе — олимпийский чемпион 2002 года, серебряный призер Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной. Также является вице-президентом ФФККР и президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Мария Федотова