С начала СВО из плена удалось вернуть восемь бойцов из Липецкой области

После начала специальной военной операции, благодаря совместным усилиям общественников и силовых ведомств, из плена удалось вернуть уже восемь жителей Липецкой области. Об этом в ходе выступления в облсовете заявила уполномоченная по правам человека в регионе Ираида Тихонова.

«Мы выстроили взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Минобороны РФ. Некоторые вопросы передаем на федеральный уровень, большую помощь нам оказывает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Совместными усилиями удалось освободить из плена восемь липчан»,– рассказала госпожа Тихонова.

На комитете облсовета по законодательству и правовым вопросам парламентарии заслушали доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в регионе за 2022 год. Также Ираида Тихонова сообщила, что за указанный период к ней поступило 1009 обращений граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее. «Значительная» их часть касалась вопросов медицины, ЖКХ, пенсионного и социального обеспечения, благоустройства; искали защиту у омбудсмена и осужденные (6% от общего числа обращений). А обращения граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, касались вопросов получения гражданства России, оказания мер социальной поддержки, восстановления документов, помощи в трудоустройстве. Судя по докладу, Липецкая область приняла около 7 тыс. вынужденных переселенцев, половина из которых осталась проживать в регионе.

Другая большая группа обращений, как отметила госпожа Тихонова, касалась проведения частичной мобилизации. Частая жалоба – отсутствие медицинского осмотра перед отправкой в учебные воинские части. Как пояснила уполномоченная, категория годности к военной службе у ряда липчан определялась десятки лет назад, и состояние здоровья за это время ухудшилось. После вмешательства омбудсмена удалось вернуть не подлежащих мобилизации двух многодетных отцов, двух имевших бронь работников предприятий, а также жителя области с серьезным заболеванием.

Владимир Зоркий