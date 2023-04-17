Прощание с экс-депутатом из команды Росселя Сергеем Лазаревым состоится 18 апреля

В Екатеринбурге 18 апреля состоится прощание с бывшим депутатом свердловской облдумы, активным членом команды первого губернатора Эдуарда Росселя Сергеем Лазаревым, сообщили ЕАН родственники покойного. Гражданская панихида и последующее отпевание начнется в 14:00 в храме Серафима Саровского (улица Ясная, 3).

Сергей Лазарев родился 24 июля 1957 года, окончил Уральский государственный университет (УрГУ). Депутатом областной думы стал в 2002 году по списку партии «Единая Россия». Заявление о выходе из партии депутат написал в 2009 году. Тогда же он перешел в «Яблоко». Сергей Лазарев скончался в Екатеринбурге на 66 году жизни. Сообщалось, что у него «прихватило сердце».

Диана Сунагатуллина

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