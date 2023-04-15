ЕАН: скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев

В Екатеринбурге на 66 году жизни скончался бывший депутат свердловской облдумы, член команды первого губернатора Эдуарда Росселя Сергей Лазарев, сообщил осведомленный источник ЕАН. По данным источника издания, у экс-депутата прихватило сердце во время катания на велосипеде.

Сергей Лазарев родился 24 июля 1957 года, окончил Уральский государственный университет (УрГУ). Депутатом областной думы стал в 2002 году по списку партии «Единая Россия». В 2009 году депутат свердловской облдумы написал заявление о выходе из «Единой России».

Диана Сунагатуллина

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