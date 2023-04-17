Банк России не планирует вводить новые валютные ограничения

Банк России (ЦБ) не планирует внедрения дополнительных валютных ограничений, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Возможны корректировки уже существующих мер.

«Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то «тюнинг», что называется. Но в целом мы считаем, что система более-менее стабилизировалась»,— заявила госпожа Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме (цитата по ТАСС).

Жесткие валютные ограничения «в начале санкций», напомнила председатель ЦБ РФ, регулятор вводил для стабилизации ситуации на валютном и финансовых рынках. Когда обстановка успокоилась, ЦБ отменил большую часть мер, поскольку в условиях жестких валютных ограничениях затрудняется внешнеэкономическая деятельность, резюмировала госпожа Набиуллина.

«Мы понимаем сложности с международными расчетами, для нас это сейчас ключевой приоритет — помогать в международных расчетах, это сложно, это непросто. Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление, чтобы они не проводили расчеты с российскими компаниями. Здесь работа предстоит очень большая»,— добавила глава регулятора.

Учитывая обстановку, ЦБ РФ допускает использование во внешних расчетах криптовалюты (пока только в виде эксперимента).

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