После обстрела белгородского Мурома повреждения получили четыре дома, один полностью разрушен

Под очередной обстрел со стороны Украины в Белгородской области попало село Муром. Это уже пятый обстрел за сутки, о котором сообщают региональные власти. Пока обходится без пострадавших среди гражданских лиц.

«Есть разрушения: один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего он полностью разрушен,- написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, комментируя атаку на Муром. - Слава богу, пострадавших нет, в момент обстрела дома никого не было. Глава округа Владимир Жданов решает вопрос с временным размещением семьи в безопасное место. Также различные повреждения выявлены еще в трех частных домовладениях, подомовой обход продолжается».

За последние сутки это уже пятый обстрел с территории Украины, о котором сообщают белгородские власти. Причем несколько атак ВСУ провели с помощью беспилотников.

Владимир Зоркий