Украинские военные продолжают атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников

С помощью беспилотника украинские военные обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших среди мирных граждан нет.

«Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий»,- уточнил в своем телеграм-канале глава региона.

Минувшей ночью господин Гладков рассказал о двух пожарах на гражданских объектах в облцентре и Белгородском районе, которые не привели к пострадавшим, однако потребовали привлечения к борьбе с огнем сотрудников МЧС. Этим сообщениям губернатора предшествовали посты в соцсетях и публикации в СМИ о том, что Белгород и пригород могли атаковать беспилотники ВСУ.

Владимир Зоркий