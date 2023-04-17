В центре Петербурга второй день подряд прорывает трубы с кипятком

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга затопило 13-ю Красноармейскую улицу. Несколько дорог перекрыто, пишет 17 апреля 78.ru.

По данным издания, специалисты работают на месте затопления. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отключило трубопровод. Поврежденный участок сетей будет заменен, утверждают в организации. Данных о пострадавших в экстренные службы не поступало.

В городе перекрыли движение по 8-й Красноармейской улице от Лермонтовского проспекта до Якобштадского переулка.

Напомним, днем 17 апреля прорыв случился у дома №21 на 5-й Советской улице. Струя кипятка повредила окна здания, в результате чего пострадало пять квартир. Семерых жильцов эвакуировали и разместили одну семью в доме престарелых на 4-й Советской. Прокуратура Петербурга начала проверки из-за отсутствия отопления в центре города.

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