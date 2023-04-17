В Петербурге начали проверки из-за отсутствия отопления в центре города после прорыва трубы

Прокуратура связала коммунальную аварию на 5-й Советской улице с технологическим нарушением распределительной сети. Из-за отключения тепла в ближайших домах начата проверка, сообщили 17 апреля в пресс-службе городской прокуратуры.

В правоохранительных органах рассказали, что будет проведена оценка работ АО «Теплосети Санкт-Петербурга» и должностных лиц, которые отвечают за участок, где была повреждена труба. При этом в прокуратуре предварительно установили, что прорыв связан с дефектом распределительной сети.

Напомним, днем 17 апреля прорыв случился у дома №21 на 5-й Советской улице. Струя кипятка повредила окна здания, в результате чего пострадало пять квартир. Семерых жильцов эвакуировали и разместили одну семью в доме престарелых на 4-й Советской.

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