Огонь идет по ландшафту

Число возгораний травы в республике уже почти в 12 раз превысило прошлогоднее значение за весь год. Так, в последний месяц площадь природных пожаров в республике составила более 470 га. Для сравнения, за весь сезон 2022 года этот показатель не превысил 40 га. С 13 апреля сотрудники МЧС Удмуртии переведены на усиленный режим работы, с 14 апреля в лесах региона объявлен пожароопасный сезон. Пожарные ликвидируют до 20 очагов в день. В большинстве случаев причина пожара — человеческий фактор. В МЧС опасаются осложнения ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

С начала пожароопасного сезона на территории Удмуртии произошло 112 пожаров с горением сухой растительности — больше всего в Завьяловском и Малопургинском районах.

Сегодня, 17 апреля, на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к коллегам с просьбой усилить информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности. «Весна в этом году ранняя и, к сожалению, многие жители халатно относятся к рекомендациям МЧС. Каждый день мы слышим о пожарах, о том, что жгут траву. В сухую ветреную погоду площади возгорания увеличиваются, и у нас огромные опасения»,— прокомментировал господин Бречалов.

Работники МЧС Удмуртии с 13 апреля переведены на усиленный режим работы, в боевой расчет введена резервная техника. Начальник главного управления МЧС России по Удмуртии, полковник внутренней службы Сергей Пряженцев рассказал, что введение особого режима принято раньше обычного срока в связи с ранним сходом снега и наступлением устойчивой сухой и ветреной погоды.

Всего за прошедший месяц на территории 26 муниципальных образований произошло 112 ландшафтных пожаров общей площадью более 470 га. Для сравнения, за весь прошлый год огнем ландшафтных пожаров пройдено всего 40 га.

Основная причина — неосторожное обращение с огнем и сжигание мусора. Максимальное количество пожаров произошло в Завьяловском, Малопургинском, Сарапульском, Воткинском, Камбарском районах и в Ижевске. Наибольшая площадь пожара достигнута в Камбарском районе — 195 га.

Работу административных комиссий муниципалитетов по профилактике пожаров Сергей Пряженцев считает неудовлетворительной. «Ежедневно мы фиксируем около 20 пожаров, есть реальные угрозы перехода огня на населенные пункты. Огонь останавливаем уже перед жилыми постройками, а составлено всего два административных материала, в Воткинске и Ижевске»,— отметил он. Всего для профилактики природных пожаров создано 937 групп численностью 2,6 тыс. человек.

Сергей Пряженцев добавил, что в этом году угрозе распространения возгораний подвержен 721 объект, в том числе 487 населенных пунктов, 217 садоводческих объединений и 17 объектов отдыха и оздоровления детей. «Для обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период необходимо выполнение мероприятий по земельному контролю совместно с надзорными органами и муниципалитетами, подготовка добровольных пожарных дружин к ликвидации возможных пожаров и проверка систем оповещения, а также создание минерализованных полос (искусственно созданный противопожарный барьер — прим. «Ъ-Удмуртия»)»,— сказал Сергей Пряженцев. Он отметил, что всего в 2023 году планируется провести обновление минерализованных полос протяженностью более 1 тыс. км. Для этого муниципалитетам из бюджета республики выделили 25 млн руб., однако на сегодняшний день освоено лишь 11% из них.

В этом году поля рано освободились от снега, пожары на больших открытых территориях с прошлогодней пересохшей травой быстро вспыхивают и стремительно распространяются, говорит председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Любая неосторожно брошенная сигарета несет потенциальную угрозу. Не говоря уже о жителях, которые пытаются таким образом избавиться от сухостоя и вредителей»,— сказал господин Семенов.

Кроме этого, с 14 апреля пожароопасный сезон объявлен и в лесах Удмуртии. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов отмечает, что в этом году в лесах зафиксировано более 60 случаев ландшафтных пожаров и причина практически каждого из них — человеческий фактор.

«С 14 апреля в лесах Удмуртии запрещено разводить открытый огонь, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, оставлять мусор в лесу, охотникам — применять пыжи из горючих или тлеющих материалов»,— прокомментировал Денис Удалов. Он подчеркнул, что несоблюдение правил может привести к стихийному бедствию, в этом случае нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.

Вместе с тем, в гидрометцентре Удмуртии рассказали «Ъ-Удмуртия», что до конца текущей недели установится теплая погода, но пройдут долгожданные дожди и уже не будет сильного ветра. Ночью столбик термометра будет опускаться до -3..+2°С, днем со вторника по четверг воздух прогреется до 11-16°С, в пятницу до 10-15°С. «Такие температуры воздуха соответствуют климатическим нормам конца апреля. Со среды и до конца недели местами пройдут небольшие кратковременные дожди»,— отметили в пресс-службе ведомства. Сильного ветра в ближайшие дни также не ожидается, максимальные порывы в течение недели достигнут 5-10 м/с.

«С наступлением садово-огороднического сезона, а также в преддверии длительных праздников считаю необходимым еще раз акцентировать внимание на запрет применения открытого огня, уборку мусора, сухой травы и своевременный их вывоз с территории населенных пунктов и садовых товариществ»,— заключил Сергей Пряженцев. Он напомнил, что в условиях введения особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два раза. Для граждан они составляют от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 400 до 800 тыс. руб.

Татьяна Колегова

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