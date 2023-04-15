На усиленный режим работы перевели сотрудников МЧС Удмуртии

С 13 апреля работников МЧС Удмуртии перевели на усиленный режим работы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, решение принято для экстренного реагирования на природные пожары.

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«В этот период предусмотрено проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий в населенных пунктах, на дачных и садово-огородных массивах. Особое внимание будет уделяться паркам и местам, граничащим с лесами, местам массового отдыха граждан»,— прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС по Удмуртии Андрей Блинов.

В выходные и праздничные дни патрулировать территорию будут сотрудники госпожнадзора и пожарные совместно с представителями муниципалитетов, лесничеств, полиции и волонтеров. Пожарные машины будут объезжать населенные пункты и садоводческие массивы. За нарушителями будут также следить из космоса и с помощью беспилотников.

Господин Блинов напомнил, что с 10 апреля в регионе введен особый противопожарный режим и любое применение открытого огня запрещено. Разведение костра грозит гражданам штрафом до 20 тыс. руб.