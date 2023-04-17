Объявлены участники музыкального опен-эйра «На песке», который пройдет в Воронеже в рамках Платоновфеста

Дирекция Платоновского фестиваля искусств объявила участников опен-эйра «На песке», который запланирован 23-25 июня на Петровской набережной Воронежа. В рамках нового проекта выступят музыканты из Москвы, Черкесска, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Казани.

В первый день воронежцы услышат переосмысление фольклорных мотивов разных регионов России: 23 июня на насыпи Петровской набережной выступят группа Gollu из Черкесска и hodla zba из Москвы. Второй день будет посвящен джазу, фанку и хип-хопу: запланированы выступления петербургской команды Dizzy Dutch Duck и дагестанской группы «нееет, ты что». 25 июня воронежцы встретятся с с инди-поп группами «Второй этаж поражает», «ОММАЖ» и «Созвездие Отрезок».

Платоновфест в 2023 году пройдет в Воронеже двумя программами — летней и осенней. Областной бюджет выделяет на культурный форум более 37 млн руб. — помимо средств от спонсоров, продажи билетов, субсидий из бюджетов других уровней и иных источников финансирования.

В июне пройдут преимущественно мероприятия на открытом воздухе, большинство из них запланированы в выходные. В сентябре спектакли и концерты должны пройти, напротив, в залах.

Подробнее о летней программе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин