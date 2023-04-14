Для владельцев аварийного жилья в Ленобласти введут 12 домов до 2025 года

Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛенОблАИЖК) объявило о начале проектировочных работ для домов, планируемых к постройке в Ленобласти для жителей расселяемого аварийного жилья. В общей сложности планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах 12 домов, рассказали в пресс-службе агентства в пятницу, 14 апреля.

В рамках этапа программы расселения аварийного жилья в на 2023-2024 годы планируется построить четыре дома. Два дома появятся в Луге (300 квартир), один в Подпорожье (135 квартир) и один в городе Сясьстрой (223 квартиры). Все проектные работы будут выполнены в течение 2023 года.

«Продолжая выполнять действующую программу, рассчитанную на период до 2025 года, мы планируем действовать на опережение и готовиться к работе по следующей программе. В нее будут включаться граждане, жилье которых было признано аварийным после 1 января 2017 года»,—сказал генеральный директор АО «ЛенОблАИЖК» Степан Федоров

В рамках текущего этапа исполнения программы, ЛенОблАИЖК строит семь жилых домов общей площадью 43 тыс. кв. м в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Сясьстрое и Каменногорске. Жилье здесь планируется выдать более 3,2 тыс. ленинградцам.

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