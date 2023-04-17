В Сочи прошла встреча «Клуба лучших» федерального девелопера «Неометрия»

14 апреля федеральный девелопер «Неометрия» открыл «Клуб лучших» для партнеров в Сочи

«Клуб лучших» федерального девелопера «Неометрия» в Сочи.

Фото: предоставлено организаторами

На гала-ужин в отель Swissotel Resort Sochi Kamelia были приглашены представители крупнейших агентств недвижимости города. В непринужденной обстановке профессионалы в сфере недвижимости обсудили итоги работы в прошедшем году и обменялись опытом. Эксперты «Неометрии» рассказали о трендах развития рынка недвижимости Сочи, особенностях объектов, строящихся в городе-курорте, и планах девелопера на ближайшие месяцы.

Также в программе мероприятия было награждение партнеров, показавших выдающиеся результаты в 2022 году. Высокую оценку получили агентства недвижимости «Винсент» (номинация «Самый стабильный партнер»), «Горизонт» («Прорыв года»), «Голден Браун» («Самая высокая эффективность по показам»), «Сириус» («Самая высокая эффективность по сделкам»), «Элитный Сочи» («Ипотечные короли»), «Атлас» («Самые лояльные партнеры»), а также «Эксперт М» («Самые оптовые продажи»).

За наиболее высокие достижения по итогам 2022 года агентству недвижимости «Лето недвижимость» был присвоен статус платинового партнера девелопера «Неометрия», а ГК «Империя» и инвестиционной компании Mоnolith-development — золотых.

Коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Фото: предоставлено организаторами

Победителей поздравили коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт, заместитель коммерческого директора Анна Сапегина, директор департамента по работе с партнерами Виталий Степанов и руководитель отдела по работе с партнерами в Сочи Георгий Черняк.

«На протяжении нескольких месяцев мы анализировали результаты работы агентов недвижимости и определяли, кто из них достоин того, чтобы его признали лучшим. Я рада, что на этом мероприятии мы можем пообщаться с нашими самыми надежными партнерами и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества. Уверена, что впереди еще много совместных проектов»,— прокомментировала Ольга Нарт.

Слева направо Виталий Степанов, Ольга Нарт, Анна Сапегина, Георгий Черняк.

Фото: предоставлено организаторами

Напомним, что «Клуб лучших» — это ежегодное мероприятие федерального девелопера «Неометрия». В конце марта встреча клуба прошла в Новороссийске, где также состоялось обсуждение тенденций развития рынка недвижимости и награждение лучших партнеров в 2022 году.

Федеральный девелопер «Неометрия» благодарит партнеров за подаренные эмоции и ждет новых встреч!

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Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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