Уральский инженер присоединится к экипажу кругосветной экспедиции, потерпевшему крушение в Тихом океане

Горный инженер из Верхней Пышмы (Свердловская область) Андрей Черепанов присоединился к экипажу кругосветной экспедиции на тримаране, который в марте потерпел крушение в Тихом Океане. Об этом путешественники, которые сейчас на острове Пасхи готовятся к продолжению экспедиции на новом тримаране, сообщили в telegram-канале.

Андрей Черепанов планировал участвовать в кругосветке еще до ее старта. С 2013 года он занимается парусным туризмом, является участником глобальной парусной экспедиции «Сибирь-Антарктика-Сибирь» в 2019-2020 годах. Вместе с ним к экспедиции присоединился чилиец, дайвер и подводный фотограф Калеб Хара Гарате.

Экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» (Russian Ocean Way) организована Томским отделением Русского географического общества. Тримаран, двигающийся по пути великих русских мореплавателей, в июле 2021 года вышел из порта в Кронштадте. Участники экспедиции — Евгений Ковалевский из Томска и Станислав Березкин из Новосибирска. Совершить кругосветное путешествие они планировали за два года.

Напомним, 16 марта у тримарана Russian Ocean Way, вышедшего из залива Консепсьон по направлению к острову Пасхи, разорвало рулевое управление, и он потерял контроль. Экипаж подал сигнал SOS, участников экспедиции эвакуировали на бразильский корабль. Тримаран привязали к спасительному судну, но его оторвало и он затонул со всем оборудованием и имуществом. Путешественники планируют старт в Тихий океан на остров Нуку- Хива 20 апреля после сбора катамарана под новым названием Russian Ocean Way – Tion.

Диана Сунагатуллина

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