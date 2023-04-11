В Петербурге завершилась реконструкция электродепо «Дачное»

Ремонтное электродепо Петербургского метрополитена «Дачное» полностью возобновило штатную работу после реконструкции, сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 11 апреля. Работы по обновлению объекта шли с 2019 года.

«Завершен один из самых крупных проектов по обновлению инфраструктуры метро. Проведена масштабная работа. Сегодня в депо обустроены модернизированные цеха с самым современным оборудованием. Производственные мощности депо значительно увеличились»,— прокомментировал запуск электродепо губернатор Александр Беглов.

Электродепо «Дачное» было введено в 1972 году. Реконструкция производственной базы объекта началась в 2019 году на собственные средства петербургской подземки. Первые два этапа работ, в ходе которых были обновлены Электромашинный цех и второй производственный цех, завершились еще в начале 2021 года.

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