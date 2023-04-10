В Петербурге частично стартовал сезон навигации по рекам

В Санкт-Петербурге частично стартовала навигация по Неве и Малой Невке, мосты над реками начали разводить по штатному графику, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест». В остальной акватории мосты начнут разводить в середине апреля.

«Навигационный период для разводки мостов на Неве и Малой Неве стартовал в ночь с 9 на 10 апреля. Под Благовещенским, Дворцовым и Володарским мостами прошли первые суда в этом сезоне навигации»,— приводит агентство сообщение ведомства.

На остальных рукавах Невы мосты будут разводиться с 20 апреля. Сезон навигации в 2023 году продлится до 30 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Биржевой мост закроют для транспорта на две недели в связи с ремонтом.

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