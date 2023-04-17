В многопрофильном колледже ЯНАО будут готовить железнодорожников

В Салехарде начнут готовить специалистов-железнодорожников в многопрофильном ямальском колледже, соответствующее соглашение заключено между образовательной организацией и окружным филиалом «Газпромтранс», сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщил директор ямальского филиала «Газпромтранс» Александр Маленчук, на базе колледжа начнется подготовка по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте». Выпускники будут работать по профессии «Дежурный по разъезду», «Дежурный по железнодорожной станции». Будет возможность освоить вторую профессию «Составитель поездов» и «Приемосдатчик груза и багажа», «Слесарь по ремонту подвижного состава». С 1 сентября в многопрофильный колледж будет набрана первая группа из 25 человек на базе 9 классов.

По словам директора ямальского многопрофильного колледжа Тамары Токманцевой, новые специальности будут востребованы в ЯНАО в связи со строительством Северного широтного хода (СШХ) и расширением железнодорожной инфраструктуры.

Северный широтный ход — строящаяся железнодорожная магистраль. Ее протяженность составит 707 км. Она соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги (СвЖД). В рамках реализации проекта будет построен мост через реку Обь и железнодорожная часть моста через реку Надым. Общая стоимость проекта — 292,3 млрд руб. Соглашение о строительстве СШХ было подписано в марте 2023 года между СвЖД и правительством ЯНАО. Проект планируется реализовать до 2025 года.

Полина Хабарова

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