Четырехзвездочная дача

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Баталин Фото: Алексей Баталин

Экоотель «Еремичи» расположен в 23 км от поселка Ильинский. Поблизости не то что городов – крупных деревень нет, только леса, охотхозяйства да небольшая пасека по соседству. Сюда едут не по делам или на экскурсию – исключительно для отдыха и релакса на лоне природы. Компания «Валида», открывшая отель, делает все, чтобы постояльцы почувствовали себя как на собственной даче; но это дача, которая не требует постоянных забот и вложений и при этом предоставляет сервис на твердые «четыре звезды».

Отель активно развивается. Год назад он располагался в единственном бревенчатом доме вместимостью до восьми постояльцев, сейчас же домик позиционируется как апартаменты для большой семьи или компании, поскольку там есть кухня; к нему добавились еще три домика вместимостью до пяти человек – модульные конструкции из CLT-панелей. В каждом домике площадью 36 кв. м – две спальни, благоустроенный санузел и гостиная с телевизором, холодильником, мини-баром, микроволновкой, чайником и капсульной кофеваркой. Особый уют придают современные дизайнерские мини-камины на биотопливе.

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Все, что предполагает четырехзвездочный отель, здесь есть: тапочки и халаты, туалетные принадлежности и моющие средства, разумеется – Wi-Fi и даже приветственная бутылочка игристого.

Особая «фишка» каждого дома – просторная веранда с видом на окружающие леса: отель стоит на возвышении, и панорама открывается впечатляющая. При этом домики расставлены на территории так, чтобы не перекрывать друг другу обзор.

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«Еремичи» работают по принципу all inclusive: гости не должны заботиться о еде, даже о перекусе. В авторском ресторане шефа Сергея Юрина, призера множества международных кулинарных чемпионатов, всегда накрыт чайный стол – для гостей отеля травяные и обычные чаи с легкой выпечкой доступны круглосуточно и бесплатно. Ресторан «Амбар» выглядит как настоящий деревенский амбар, но очень современный и какой-то скандинавский – ярко-красный фасад, белая дверь. В меню – авторская кухня Сергея Юрина, которая вписывается в концепцию экоотеля: местные ягоды и грибы, продукты с окрестных ферм и пасек. Ничего фабричного: все джемы, варенья и соленья шеф делает сам. Обильный завтрак входит в стоимость номера, а обед и ужин можно заказывать по меню.

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Где амбар – там и сеновал: «Еремичи» предлагают романтично настроенным гостям переночевать на чердаке над рестораном на кучах сена (широкая кровать здесь тоже есть). Виды с высоты открываются непревзойденные!

В принципе, здесь можно просто ничего не делать: любоваться природой, гулять по живописным окрестностям, вкусно есть – гастрономическая составляющая этого отдыха сама по себе достойна специальной поездки. Однако для тех, кто безделье не приветствует, здесь придумана целая система развлечений: три бани – русская, сауна и баня по-черному на берегу пруда, караоке, бильярд, мини-гольф и петанк, а для тех, кто воспринимает дачный отдых как огородничество, есть возможность покопаться на грядках.

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Спортивная инфраструктура включает в себя сетку для волейбола и бадминтона, теннисный стол, баскетбольное кольцо, зимой – лыжи и финские сани. Подогреваемая купель действует круглогодично, так что купальные костюмы рекомендуется захватывать с собой независимо от сезона. Есть в экоотеле особое предложение, сочетающее медитативный отдых и азарт: в двух прудах, расположенных на территории, ловятся караси, а удочку отель предоставит.

Один из модульных домиков оборудован пандусом для детских колясок, и отель будет рад посетителям с детьми, которым наверняка понравится наблюдать за гусями, индоутками и кроликами на собственной экоферме «Каков гусь».

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Культурный досуг тоже продуман: «Еремичи» дружат с музеем любительского театра в Ильинском, и по заказу отеля любительский коллектив «Наш театр» разыгрывает на легендарной исторической сцене свой «фирменный» спектакль «Семейство Старичковых» по раритетной пьесе драматурга-классициста рубежа XVIII–XIX веков Федора Иванова, а после спектакля гости отправляются на экскурсию по Ильинскому – «строгановской столице» Прикамья.

В планах развития экоотеля – строительство еще нескольких домиков, спа-центра и конференц-зала на 80 гостей, где можно будет проводить не только деловые мероприятия, но и праздники, например свадьбы.

Экоотель «Еремичи» открылся при грантовой поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках программы «Забытые деревни», с помощью которой компания «Валида» благодаря внедрению туристических услуг «оживляет» опустевшие деревни Прикамья. Согласно Википедии, население деревни Еремичи – три человека; по факту – обслуживающий персонал отеля гораздо больше. В 2021 году в рамках программы был открыт гостевой дом в деревне Гадья в верховьях Колвы, на территории Чердынского района.

До сих пор в «Еремичах» останавливались лишь по особой договоренности с «Валидой», однако с 1 мая отель начинает регулярный прием гостей. Забронировать номер можно на сайте ecovillageperm.ru.

ООО «ФМТ «Валида-Пермь»