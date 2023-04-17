«"Ростов" сделал все, чтобы огорчить самый богатый клуб страны»

После 23 тура РПЛ борьба за серебряные и бронзовые медали обострилась максимально. «Ростов» на своем поле отобрал очки у лидера — «Зенита». Встреча завершилась вничью — 0:0. Несмотря на эту осечку, действующий чемпион по-прежнему опережает преследователей на 9 очков. Дальше в турнирной таблице все плотнее. У «Ростова» — 46 баллов, у «Спартака», который расположился на третьем месте — 45, а у ЦСКА, идущего четвертым — 44. За матчами следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Центральной в туре считалась встреча «Ростов»—«Зенит». Все же играли команды, занимающие первое и второе место в турнирной таблице. Но если смотреть правде в глаза, то всерьез обсуждать чемпионство кого-либо кроме «Зенита» давно перестали, причем не только поклонники футбола, но и сами игроки. Даже главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, когда ему задали вопрос по поводу чемпионской гонки, искренне ответил, что у команды другие задачи:

«Ноль внимания по поводу интриги. Чемпионство нас вообще не волнует. Другие команды и клубы должны этим заниматься и бороться за это».

При этом футболисты «Ростова», конечно, сделали все, что бы огорчить на своем поле самый богатый клуб страны, игроки которого, к слову, несмотря на несколько созданных опасных моментов, в створ ворот в первом тайме не ударили ни разу. Во втором было веселее, но забитых мячей болельщики так не увидели, зато стали свидетелями весьма неоднозначного эпизода. В момент атаки «Ростова» на поле появился второй мяч. Его бросили с трибуны.

Атака шла по флангу, где появился мяч, да еще в этом эпизоде Дуглас Сантос сбил Кирилла Щетинина, и встал вопрос назначать пенальти в ворота «Зенита» или нет. Одиннадцатиметровый, конечно, не назначили, а почему при появлении второго мяча игру не остановили, разъяснил арбитр FIFA Сергей Лапочкин:

«Мое мнение — не надо было останавливать игру, так как второй мяч никому не мешал. И нападающий, и защитник совершали те технико-тактические действия, которые они собирались делать. Никто не менял траекторию движения, чтобы обойти этот мяч, поэтому правильно, что продолжили игру».

Далеко не все согласны с этой точкой зрения. Сложно понять, как мяч, который находился в паре метров от эпизода, мог не мешать игрокам. Но странных судейских решений в каждом туре так много, что остается лишь фиксировать самые странные из них.

Что же касается футбола, то, к счастью, были в 23 туре и результативные матчи. Например, «Локомотив» огорчил «Оренбург» со счетом 4:1, доказав всем, кто жаловался на искусственное поле, что при желании яркий футбол можно показывать где угодно. Артем Дзюба не забил, но зато сделал три результативные передачи и заслужил восхищение не только болельщиков, но и футбольных экспертов. Один из них — бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор:

«Просто фантастическая игра. Все, что можно, Дзюба принимал в центре поля, раздавал, вел и голевые передачи, и всю игру. Это было настолько уверенно. Он разбирается с двумя соперниками, как с детьми. Все решения правильные, технически все было выполнено великолепно».

Но «Локомотив» в этом сезоне уже ни на что не претендует. Борьбу за медали ведут три команды. Кроме «Ростова», это «Спартак» и ЦСКА, которые в рамках 23 тура свои матчи выиграли. Армейцы одолели «Урал» (2:1), а «Спартак» с тем же счетом взял верх над «Торпедо». Но через неделю соперники у московских претендентов на медали будут серьезнее. Красно- белые сойдутся с «Краснодаром», а красно-синие играют с «Локомотивом». К тому же не стоит забывать, что в концовке чемпионата нас ждет «Дерби всея Руси». Друг с другом ЦСКА и «Спартак» сыграют 21 мая на «Открытие Арене».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".